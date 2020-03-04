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Общество

В России ускорят разработку вакцины против коронавируса

Фото: Дарья Хваткова

В России ускорят разработку вакцины против коронавируса, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. 

«В настоящее время в федеральном государственном научном центре «Вектор», который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам. У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», - отметила Голикова.

Она также подчеркнула, что сообщения о сокрытии «настоящего количества случаев» заболеваний коронавирусом нового типа в России, не соответствует действительности, пишет ТАСС.

По словам Татьяны Голиковой, с момента организации в стране работы по предотвращению коронавируса на территории России было выявлено три случая заболевания и еще три больных было эвакуировано с круизного лайнера в Японии.

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