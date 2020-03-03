Стратегию социально-экономического развития города Пскова обсудят публично

14:45, 04 марта 2020, ПАИ

Публичное обсуждение стратегии социально-экономического развития Пскова на период до 2030 года организуют городские власти. Об том сообщил председатель комитета социально-экономического развития администрации города Марк Степаненков в ходе совещания 4 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Конкурс на разработку стратегии выиграла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

«Очень важно, что конкурс выиграла Российская академия народного хозяйства, — отметил глава администрации Пскова Александр Братчиков. — Сейчас мы должны проговорить техническое задание, чтобы мы общались горизонтально, а не через голову».

Присутствующим на совещании представителям РАНХиГС Александр Братчиков пояснил, что лучше взаимодействовать с его заместителями, которым поставлена соответствующая задача. Он подчеркнул, что имеется поручение президента для всех органов власти по развитию национальных проектов. «Нужно, чтобы наша стратегия не шла вразрез с федеральной стратегией», — добавил глава городской администрации.

Марк Степаненков пояснил, что контракт, у которого есть подэтапы, уже подписан. Для реализации стратегии будет создана рабочая группа. «Будем взаимодействовать горизонтально», — заверил он.

«Очень рады, что сможем поучаствовать в той большой работе, которую вы делаете, — обратился к псковским властям представитель РАНХиГС. — У нас очень большая команда, работали по Санкт-Петербургу, Москве. Мы общаемся достаточно энергично с вашей командой в подготовке стратегии. Ожидания горожан и ваши ожидания мы оправдаем».

По его словам, Псков - совершенно особенный город. «Хочется сделать так, чтобы он зажил другой жизнью. Мы продумываем сейчас механизмы стратегии. Национальные проекты – очень правильное направление, которое должно развиваться». Представитель РАНХиГС рассказал, что есть предложение включить местную инициативу в реализацию стратегии, поскольку это помогло развитию туризма в Санкт-Петербурге.

«То, что Псков должен развиваться как туристический узел — это очевидно, понятны уже механизмы по развитию», — отметил он и добавил, что хотелось бы наладить взаимодействие с администрацией города, со стороны которой должны быть ответственные исполнители.

Александр Братчиков пояснил, что важно видение стратегии жителями города — как они видят Псков через 5-10 лет.