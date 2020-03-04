Вернисаж художника Дмитрия Яблочкина откроется в Доме офицеров Пскова

16:50, 04 марта 2020, ПАИ

5 марта в 18:00 на втором этаже в Доме офицеров Пскова откроется вернисаж художника Дмитрия Яблочкина «Натюрморт», работающего в разнообразных живописных и графических техниках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы выставки.

Дмитрий также занимается церковным искусством, является методистом ПОИПКРО, преподаёт в псковской Детской школе искусств.

На выставке можно будет увидеть картины, написанные гуашью и акварелью, несколько видов печатной графики (офорт, литография, акватинта, сухая игла, гравюра на картоне, монотипия, литография).