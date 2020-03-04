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Общество

Продовольственная ярмарка в Пскове переедет на улицу Стахановскую

В Пскове продовольственная ярмарка теперь будет работать на улице Стахановской. Соответствующее постановление за подписью главы администрации города Александра Братчикова опубликовано на сайте муниципалитета.

Согласно документу, решение вызвано необходимостью сохранения стабильной ситуации на продовольственном рынке Пскова, удовлетворения потребностей населения в сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках.

Торговые точки ярмарки переместятся с улицы Яна Фабрициуса на территорию у дома №1 на улице Стахановской. 

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