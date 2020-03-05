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Общество

Реклама в приложениях на iPhone будет показываться через уведомления

Apple разрешит разработчикам вставлять рекламу в стандартные push-уведомления приложений. Об этом сообщает Afisha Daily со ссылкой на The Verge.

Согласно обновленным условиям пользовательского соглашения App Store, в отношении уведомлений изменилась строгая политика: компания довольно долго запрещала разработчикам использовать уведомления как площадку для рекламы и продвижения продуктов. Теперь же, при согласии пользователей, они будут видеть рекламу от приложений через оповещения. 

Эти изменения политики связаны со спорными решениями со стороны компании: ранее Appleрассылала пользователям уведомления, которые напоминали по виду рекламу и вызывали сомнения. Поскольку сторонние приложения могут быть заблокированы за схожие действия, компанию обвинили в превышении полномочий.

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