Владимир Путин отметил роль волонтёров в разъяснении поправок к Конституции

18:01, 06 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность работы волонтёров и добровольцев в стране, в том числе по разъяснению смысла поправок в Конституцию. Об этом глава государства заявил в ходе визита в Иваново, сообщает ТАСС.

Представительница волонтёрского центра сообщила главе государства, что 21 февраля волонтёры запустили новое движение «Волонтеры Конституции». В его рамках волонтёры в течение двух недель до старта общероссийского голосования будут рассказывать гражданам о том, какие изменения предлагается внести в Конституцию и как будет проходить голосование.

Владимир Путин выразил признательность волонтёрам за инициативу по разъяснению поправок в Конституцию гражданам страны. В то же время глава государства отметил, что деятельность добровольческих организаций в России с каждым днем набирает все больше оборотов, а число волонтеров растет в геометрической прогрессии.

В регионах страны формируются корпуса «Волонтеров Конституции». Они будут рассказывать населению о ходе подготовки голосования по поправкам к основному закону страны. С 6 по 21 апреля 2020 года на всей территории России более 100 тысяч добровольцев примут активное участие в информировании населения.