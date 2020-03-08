Минобороны запустило проект о женах советских военачальников Великой Отечественной войны
Исторический раздел о женах советских полководцев Великой Отечественной войны открыло Минобороны России на своем сайте в канун Международного женского дня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Фотодокументальный раздел «Хранившие семейное тепло» посвящен женам советских военачальников. Большинство фотоснимков из семейных архивов опубликованы впервые. Кроме фотографий, в новом разделе представлены воспоминания о годах войны.
Публикация фотографий продолжается в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы». Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы».