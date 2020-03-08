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Общество

Реформу миграционных режимов и института гражданства поручил провести Владимир Путин

Работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства поручил провести своей администрации президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что изменения проведут на основе предложений, подготовленных рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики России на 2019 - 2025 годы.

«Администрации президента Российской Федерации организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой (прилагаются). Доклад — до 1 марта 2021 г., далее — один раз в полгода», — отмечается в документе.

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