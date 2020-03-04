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Экономика

Цены на нефть рухнули на несколько десятков процентов

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

На минимуме баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%. Стоимость нефти марки WTI упала на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Через некоторое время Brent отыграла часть падения и к половине второго ночи торговалась по 32,9 доллара.
 

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