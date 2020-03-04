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Экономика

Курс евро взлетел до 85 рублей

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, сообщают СМИ.
Доллар рос до 75 рублей, евро до 85,8 рубля.

В последний раз доллар превышал отметку в 73 рубля в марте 2016 года, евро не поднимался выше 83 рублей с февраля 2016 года.


На валютном рынке Московской биржи торги пока не ведутся. Рынок Forex не всегда корректно отображает реальную стоимость валюты в момент, когда закрыта Московская биржа и нет информации от тех, чьи данные и заявления влияют на курс.

Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Падение цен на нефть спровоцировал провал переговоров стран — участниц сделки ОПЕК+, которые в пятницу не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей. В результате с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.
 

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