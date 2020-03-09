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Общество

ГЛОНАСС помогает оптимизировать маршруты и график работы мусоровозов «Мехуборки» в Псковской области

Мусоровозы «Мехуборки» в Псковской области оборудованы приборами с технологией спутникового мониторинга - системой ГЛОНАСС, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов — компании «Экопром». 

ГЛОНАСС помогает оптимизировать маршруты и график работы спецтехники, а также позволяет в режиме онлайн отслеживать действия перевозчиков, обеспечивая необходимое качество контроля на линии.

Спутниковый мониторинг даёт возможность отслеживать, где и как часто скапливается мусор, куда он вывозится. Таким образом, ГЛОНАСС препятствует образованию несанкционированных свалок.

Чтобы избежать возникновения ситуаций с несвоевременным вывозом отходов, сотрудники «Мехуборки» фотографируют каждую контейнерную площадку до загрузки отходов и после. 

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