ГЛОНАСС помогает оптимизировать маршруты и график работы мусоровозов «Мехуборки» в Псковской области
Мусоровозы «Мехуборки» в Псковской области оборудованы приборами с технологией спутникового мониторинга - системой ГЛОНАСС, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов — компании «Экопром».
ГЛОНАСС помогает оптимизировать маршруты и график работы спецтехники, а также позволяет в режиме онлайн отслеживать действия перевозчиков, обеспечивая необходимое качество контроля на линии.
Спутниковый мониторинг даёт возможность отслеживать, где и как часто скапливается мусор, куда он вывозится. Таким образом, ГЛОНАСС препятствует образованию несанкционированных свалок.
Чтобы избежать возникновения ситуаций с несвоевременным вывозом отходов, сотрудники «Мехуборки» фотографируют каждую контейнерную площадку до загрузки отходов и после.