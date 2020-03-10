Помещения псковского Центра спецобразования адаптированы для слабовидящих учеников
Во время прокурорской проверки обнаружилось, что в псковском Центре специального образования № 1 не созданы спецусловия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.
Прокурор внёс представление в адрес руководителя центра с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, вход в образовательное учреждение для слабовидящих детей обеспечен вывеской с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
Аналогичным образом в адаптированной форме оборудованы помещения внутри здания и кабинеты для занятий для слепых или слабовидящих учащихся.
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.