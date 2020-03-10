0
12:05
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
12:01
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
11:06
Сотрудница секс-шопа о работе: Стереотипы, хиты продаж и встреча с преподавателями
10:04
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
18:06
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
15:04
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
Еще новости
Общество

Движение на дороге «Порхов – Дно» закроют 28 апреля

28 апреля с 17:00 до 18:00 будет прекращено движение транспорта на участке дороги «Порхов – Дно», проходящей в Порхове по улицам 25 Октября и Старорусской от дома №11 на улице 25 Октября до мемориала Дулаг – 100. Соответствующий приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Объезжать участок дороги предлагается по набережной Александра Невского, набережной Советской, улице Бельский тракт, улице Полевой.

Временное прекращение движения транспорта по данному участку дороги вводится в связи с проведением 2-го легкоатлетического пробега «Дулаг – 100», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Владимир Путин: Россия готова ответить любому агрессору Акция «Бессмертный полк русской поэзии» стартовала в Псковской области Минобороны запустило проект о женах советских военачальников Великой Отечественной войны Состояние братских захоронений проверили в Псковской области Памятные медали к 75-летию Победы вручили ветеранам Пскова Останки более полутысячи человек из Псковской и Новгородской областей найдены в братской могиле у Жестяной Горки Более 19 тысяч советских воинов перезахоронили поисковики «Следа пантеры» в Псковской области Поисковики нашли военный самолет в Невельском районе В Эстонии не обложат налогом российские выплаты ветеранам Правила выплат ветеранам к 75-летию Победы одобрило правительство
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
10 марта 2020
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
10 марта 2020
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10 марта 2020
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
09 марта 2020
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
09 марта 2020
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
Сериал с Алексеем Севастьяновым в одной из ролей покажут на телеканале ТНТ
09 марта 2020
Сериал с Алексеем Севастьяновым в одной из ролей покажут на телеканале ТНТ
Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт одежду для крупного испанского бренда масс-маркета
09 марта 2020
Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт одежду для крупного испанского бренда масс-маркета 1

Идет загрузка...