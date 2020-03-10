Движение на дороге «Порхов – Дно» закроют 28 апреля

09:57, 10 марта 2020, ПАИ

28 апреля с 17:00 до 18:00 будет прекращено движение транспорта на участке дороги «Порхов – Дно», проходящей в Порхове по улицам 25 Октября и Старорусской от дома №11 на улице 25 Октября до мемориала Дулаг – 100. Соответствующий приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Объезжать участок дороги предлагается по набережной Александра Невского, набережной Советской, улице Бельский тракт, улице Полевой.

Временное прекращение движения транспорта по данному участку дороги вводится в связи с проведением 2-го легкоатлетического пробега «Дулаг – 100», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.