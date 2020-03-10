В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий

14:38, 10 марта 2020, ПАИ

На данный момент на сайте «Земский учитель» размещена 151 вакансия для учителей в разные районы Псковской области. Программа направлена на поддержку педагогов и решение кадрового вопроса в школах региона, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по образованию Псковской области.

Самыми популярными являются вакансии учителя иностранных языков, а также математики, физики и информатики.

Министерство просвещения разработало федеральный портал «Земский учитель», который включает вакансии в образовательных организациях-участниках программы. Любой учитель может получить информацию и подать заявку на участие.

Принять участие в программе могут претенденты, отвечающие требованиям: наличие среднего профессионального или высшего образования и отвечающего квалификационным требованиям, которые указаны в квалификационных справочниках; трудоустройство в общеобразовательную организацию на должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей с объемом учебной нагрузки не менее чем 18 часов в неделю.

Заявки будут принимать до 15 апреля 2020 года. С учителями в рамках программы «Земский учитель» будут заключены трудовые договоры, а денежные выплаты педагоги смогут получить до 1 декабря 2020 года.

Учителя, получившие единовременную выплату в размере 1 млн рублей, должны будут отработать в общеобразовательной организации в течение 5 лет со дня заключения трудового договора. Если трудовой договор будет расторгнут, учитель будет обязан в полном объеме вернуть компенсационную выплату.

В рамках программы в 2020 году в школы Псковской области планируется привлечь 5 учителей. Ранее появилась информация, что 180 учителей в Псковской области подали заявки на участие в программе.