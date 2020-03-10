Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области

15:51, 10 марта 2020, ПАИ

Tele2 отметила десятилетие с момента коммерческого запуска в Псковской области. За это время компания сделала мобильную связь в области доступной для каждого, предложив простые и выгодные тарифные планы. Сегодня связью Tele2 может воспользоваться 91% жителей региона, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

В марте 2010 года жители Пскова познакомились с новым мобильным оператором – в регион пришла компания Tele2. Оператор начинал как дискаунтер – предложил абонентам доступные тарифы без скрытых условий. Сегодня компания создает альтернативу существующим решениям в индустрии и является трендсеттером, первым предлагая уникальные сервисы. Абоненты оператора могут делиться между собой гигабайтами трафика, продавать их и переносить на следующий месяц с помощью центра управления интернет-трафиком в личном кабинете.

Tele2 непрерывно ведет работу по расширению и модернизации сети, чтобы обеспечить население качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Сегодня услуги связи доступны 91% населения Псковской области. Важным этапом в развитии инфраструктуры стал запуск в 2017 году стандарта 4G. На базовые станции региона, где ранее работали только 2G и 3G, технические специалисты добавили технологию 4G, чтобы быстрый интернет был везде, где есть Tele2. Кроме того, на действующих базовых станциях расширили полосу LTE до 15 МГц. Результатом стало увеличение скорости передачи данных для пользователей услуг.

Вместе с развитием сети компания расширяет розничную сеть. Сегодня в Псковской области работает 18 фирменных салонов Tele2, в которых можно подключить услуги связи и воспользоваться широким спектром неоператорских сервисов: сделать денежный перевод, оформить страховку или банковскую карту, подключить домашний интернет от «Ростелекома». Кроме того, связь Tele2 можно подключить в 880 альтернативных точках продаж. К ним относятся отделения «Почты России», супермаркеты электроники, прикассовые зоны продовольственных магазинов.

«Телеком-отрасль развивалась невероятными темпами. Мы помним, как в начале нулевых прошла «тихая мобильная революция», когда каждому псковичу стала доступна мобильная связь. Во втором десятилетии поумнели наши телефоны, а интернет стал доступным и мобильным. Tele2 принадлежит большая заслуга в том, что связь и мобильный интернет стали неотъемлемой частью жизни псковичей. Сегодня нас выбирают за качественный мобильный интернет и уникальные услуги», - отметил Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2.