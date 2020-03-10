Особенности кредитования под залог ПТС

16:08, 10 марта 2020, ПАИ

Если транспортное средство зарегистрировано на владельца и не числится в угоне или под арестом – под такой автомобиль можно получить кредит. При этом он не будет выступать в качестве залога: выдавая займы под ПТС кредиторы берут на хранение только этот документ.

Как оформить кредит?

Чтобы сэкономить время, потенциальному заемщику в первую очередь рекомендуется провести оценку автомобиля. Эксперты помогут оценить его реальную стоимость, учитывая марку и техническое состояния, а также ответят, можно ли в принципе этот автомобиль использовать как залог, так как не все транспортные средства подходят под условия, выдвигаемые кредиторами.

Автовладелец может нанять любого независимого оценщика, который может выдавать официальные заключения, или воспользоваться услугами экспертов кредитной организации. После этого можно подавать заявку на оформление кредита, и после ее предварительного одобрения можно посетить офис кредитной организации для заключения договора. Такая процедура происходит следующим образом:

- Сотрудники банка, МФО или другой организации, выдающей кредит, готовят форму договора, в которой прописываются все условия выдачи и возврата денег.

- Если кредит оформляется в банке – возможна проверка автомобиля по базам Госреестра на предмет участия транспортного средства в других залоговых сделках, угон и санкции со стороны ГИБДД.

- Обе стороны подписывают договор, после чего ПТС передается кредитору.

В зависимости от результатов оценки машины возможна выдача кредита в размере от 50% до 90% от ее рыночной стоимости. Итоговая сумма зависит от производителя, возраста и состояния транспортного средства.

Наибольшим спросом пользуются иномарки и отечественные автомобили в хорошем состоянии и возраст которых составляет не более 10-12 лет. В таких случаях можно получить кредит в размере 70-80% от рыночной стоимости. Иногда автоломбарды готовы выдавать такие кредиты, оформляя их для отечественных автомобилей, но сумма займа будет небольшой (примерно половина от стоимости машины), а условия погашения кредита могут быть более жесткими.

Определенные требования предъявляются и к заемщику. Он должен быть совершеннолетним, при этом предпочтение отдается лицам, не достигшим пенсионного возраста. Заемщик должен быть гражданином РФ, который на момент выдачи кредита не находится под следствием. Кредитная история при таких займах обычно не учитывается, но следует быть готовым к отказу, если клиент банка или МФО не может подтвердить документально свою платежеспособность.