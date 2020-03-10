Дополнительные средства выделят на подготовку книги «Солдаты Победы» в Псковской области

17:59, 10 марта 2020, ПАИ

В Псковской области планируется выделить дополнительные средства на подготовку книги «Солдаты Победы». Об этом заявила вице-губернатор Вера Емельянова на заседании редколлегии издания 10 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Главный редактор многотомника Николай Никитенко обратился с просьбой о выделении дополнительных средств для работы, связанной с подготовкой очередных томов издания «Солдаты Победы».

Руководитель регионального комитета социальной защиты Ольга Евстигнеева сообщила, что на каждое издание тома предусмотрено 386 тысяч рублей. Однако, по её словам, этих средств недостаточно.

«Сделайте заявку на тот лимит, который имеется. Все мероприятия 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для нас первоочередные. До конца недели решим эту проблему, дополнительные средства тоже выделят. Мы с губернатором Михаилом Ведерниковым этот вопрос обсуждали и такая возможность есть», - пояснила Вера Емельянова.

Над многотомником «Солдаты Победы» трудятся с 2013 года. В первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый — ветеранам из Невельского района, пятый — участникам войны из Новосокольнического района. Работа над 6-м и 7-м томами уже идёт, они будут посвящены Дновскому и Себежскому районам. Поддержку в реализации проекта оказывает администрация Псковской области и лично глава региона Михаил Ведерников.