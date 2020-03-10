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Общество

Прокат комедии «Кролик Питер 2» перенесен в России

В России прокат семейной комедии «Кролик Питер 2» перенесен со 2 апреля на более поздний срок. По предварительным данным, на 6 августа. Как пишет ТАСС со ссылкой на компанию-дистрибьютора Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR), перенос связан со стратегическим решением студии, и это распространится на все страны мира.

Профильное издание The Hollywood Reporter ранее сообщало о том, что премьера «Кролика Питера 2» перенесена на август только в Европе из-за предосторожности угрозы распространения коронавируса.

Первая часть «Кролика Питера» режиссера Уилла Глака рассказывала о приключениях маленького крольчонка Питера, который намерен пробраться в огород к грозному фермеру, чтобы полакомиться фруктами и овощами. Теперь же, во второй части фильма, Питер отправится в большой город, а члены его семьи попытаются вернуть его домой. Свои голоса героям подарили Марго Робби, Элизабет Дебики и другие актеры.

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