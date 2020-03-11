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В ближайшей к Псковской области Эстонии коронавирус обнаружен у 13 человек

В Эстонии подтверждены три новых случая заболевания новым типом коронавируса, сообщает «Интерфакс». Вирус Covid-19 выявлен у двух вернувшихся из северной Италии и Франции жителей Таллина. Затем поступило сообщение еще об одном случае заболевания — человека, прибывшего в Эстонию из Италии через Женеву.

С 31 января лаборатория департамента здоровья сделала более 350 тестов на Covid-19, из которых 13 оказались положительными. Все инфицированные заразились за рубежом.

Состояние заболевших удовлетворительное, они находятся на домашнем лечении.

В Псковской области действует телефон горячей линии для граждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. На линию следует обращаться, чтобы передать сведения о месте, датах пребывания в тех или иных странах и времени возвращения. Номер телефона: 8 (8112) 29-98-39.

Ранее сообщалось, что сервис по поиску работы SuperJob предлагает жителям России при составлении резюме воспользоваться новой опцией, чтобы сообщить потенциальному работодателю о перенесенном заболевании - в резюме появилась графа «Переболел коронавирусом».

Специалисты Роспотребнадзора для защиты от коронавируса советуют чаще мыть руки и дезинфицировать гаджеты. Симптомами коронавируса являются высокая температура, головная боль, кашель, слабость, тяжелое дыхание, боли в мышцах, а также тошнота и рвота.

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