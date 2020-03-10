0
16:43
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
15:51
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
15:11
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
14:38
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий
14:05
Премьера фильма «Смотри как я» с дочерью Андрея Турчака в главной роли состоится 9 апреля
13:58
Крымская весна в Пскове и Великих Луках: Где и какие мероприятия пройдут в марте 2020 года
12:05
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Еще новости
Общество

«Переболел коронавирусом»: Россиянам предложили сообщать работодателям о перенесенном заболевании

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob предлагает жителям России при составлении резюме воспользоваться новой опцией, чтобы сообщить потенциальному работодателю о перенесенном заболевании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Так, в резюме появилась графа «Переболел коронавирусом». Соискателю, который переболел, предлагается поставить галочку в соответствующем окне. При этом специалисты сервиса отмечают, что работодатель оставляет за собой право запросить медицинские документы, подтверждающие, что гражданин уже переболел заболеванием.

Представители сервиса SuperJob считают, что из-за распространения коронавируса сокращается количество собеседований, а работодатель внимательнее изучает резюме удаленно. В то же время они уверены, что период распространения данного заболевания – отнюдь не повод для прекращения поиска работы. «Напротив, конкуренция на рынке труда в такое время несколько снижается, что повышает шансы найти более высокооплачиваемую работу на 10-15%», - подчеркивают специалисты сервиса SuperJob.

В SuperJob рекомендуют работодателям принять меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, систематически проветривать рабочие помещения, максимально распространить на работе антисептики, рекомендовать сотрудникам избегать рукопожатий и поцелуев, регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаются люди - телефоны, клавиатуры и мыши, пульты, дверные ручки, отказаться от хранения еды для сотрудников в общей посуде, исключить проведение совещаний и мероприятий с большим скоплением людей.

По последним данным, из-за коронавируса в мире погибли около 4 тысяч человек, из них 3 тысячи 136 – в Китае. Сейчас инфицированы коронавирусом более 100 тысяч человек. По мнению экспертов, прекращение его распространения к лету маловероятно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран В школах Липецкой области ввели карантин из-за коронавируса Голосование по поправкам в Конституцию не планируется переносить из-за коронавируса Не пользоваться общественным транспортом в час пик призвал Роспотребнадзор Из-за коронавируса отменены около 400 выставок по всему миру Из-за коронавируса в Китае умерли 3136 человек 14 провинций закрыли в Италии из-за коронавируса Более трёх тысяч человек умерли из-за коронавируса в Китае 10 человек заразились коронавирусом в Эстонии Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10 марта 2020
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
10 марта 2020
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
10 марта 2020
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий
10 марта 2020
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий
Премьера фильма «Смотри как я» с дочерью Андрея Турчака в главной роли состоится 9 апреля
10 марта 2020
Премьера фильма «Смотри как я» с дочерью Андрея Турчака в главной роли состоится 9 апреля
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
10 марта 2020
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
10 марта 2020
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10 марта 2020
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта

Идет загрузка...