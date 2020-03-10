«Переболел коронавирусом»: Россиянам предложили сообщать работодателям о перенесенном заболевании

15:05, 10 марта 2020, ПАИ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob предлагает жителям России при составлении резюме воспользоваться новой опцией, чтобы сообщить потенциальному работодателю о перенесенном заболевании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Так, в резюме появилась графа «Переболел коронавирусом». Соискателю, который переболел, предлагается поставить галочку в соответствующем окне. При этом специалисты сервиса отмечают, что работодатель оставляет за собой право запросить медицинские документы, подтверждающие, что гражданин уже переболел заболеванием.

Представители сервиса SuperJob считают, что из-за распространения коронавируса сокращается количество собеседований, а работодатель внимательнее изучает резюме удаленно. В то же время они уверены, что период распространения данного заболевания – отнюдь не повод для прекращения поиска работы. «Напротив, конкуренция на рынке труда в такое время несколько снижается, что повышает шансы найти более высокооплачиваемую работу на 10-15%», - подчеркивают специалисты сервиса SuperJob.

В SuperJob рекомендуют работодателям принять меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, систематически проветривать рабочие помещения, максимально распространить на работе антисептики, рекомендовать сотрудникам избегать рукопожатий и поцелуев, регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаются люди - телефоны, клавиатуры и мыши, пульты, дверные ручки, отказаться от хранения еды для сотрудников в общей посуде, исключить проведение совещаний и мероприятий с большим скоплением людей.

По последним данным, из-за коронавируса в мире погибли около 4 тысяч человек, из них 3 тысячи 136 – в Китае. Сейчас инфицированы коронавирусом более 100 тысяч человек. По мнению экспертов, прекращение его распространения к лету маловероятно.