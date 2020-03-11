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Общество

Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова

Фото Максима Пушкина

Пскович, активист движения «Убитые дороги» Максим Пушкин назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова. 

  • Реконструкция Зелёного театра
    Фото: Максим Пушкин
  • Реконструкция Зелёного театра
    Фото: Максим Пушкин
  • Реконструкция Зелёного театра
    Фото: Максим Пушкин
  • Реконструкция Зелёного театра
    Фото: Максим Пушкин
  • Реконструкция Зелёного театра
    Фото: Максим Пушкин
  • Реконструкция Зелёного театра
    Фото: Максим Пушкин
  • Реконструкция Зелёного театра
    Фото: Максим Пушкин
  • Реконструкция Зелёного театра
    Фото: Максим Пушкин

На своей странице в «Фейсбуке» Максим Пушкин обратил внимание, что при земляных работах происходит уничтожение корневой системы деревьев, да и стволы при проведении строительных работ не защищены. К тому же нет пункта мойки колес при выезде со строительной площадки, нет и положенного ограждения.

Пскович попросил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главу администрации Пскова Александра Братчикова обратить внимание «на наплевательское отношение подрядчика» к соблюдению норм и правил при проведении строительных работ, а также на несоблюдение правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова.

В Зеленом театре проводятся работы по демонтажу морально устаревшей сцены и строительству новой концертной площадки. 

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