Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова

11:25, 11 марта 2020, ПАИ

Пскович, активист движения «Убитые дороги» Максим Пушкин назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин















На своей странице в «Фейсбуке» Максим Пушкин обратил внимание, что при земляных работах происходит уничтожение корневой системы деревьев, да и стволы при проведении строительных работ не защищены. К тому же нет пункта мойки колес при выезде со строительной площадки, нет и положенного ограждения.

Пскович попросил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главу администрации Пскова Александра Братчикова обратить внимание «на наплевательское отношение подрядчика» к соблюдению норм и правил при проведении строительных работ, а также на несоблюдение правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова.

В Зеленом театре проводятся работы по демонтажу морально устаревшей сцены и строительству новой концертной площадки.