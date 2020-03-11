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Общество

С годовщиной образования отряда поздравили сотрудников псковского СОБР

В Пскове сотрудников СОБР поздравили с 27-летием со дня образования отряда быстрого реагирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Специальный отряд быстрого реагирования был создан в марте 1993 года и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью. За мужество и отвагу во время служебно-боевой деятельности многие сотрудники СОБР получили государственные и ведомственные награды.

Начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов поздравил личный состав отряда.

«Вас отличает способность в трудную минуту помочь, поддержать товарища, протянуть ему руку помощи», - отметил Игорь Иванов, добавив также, что каждый сотрудник обладает особыми профессиональными качествами.

В ходе мероприятия наиболее отличившиеся сотрудники спецподразделения были отмечены почетными грамотами и благодарностями.

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