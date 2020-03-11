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Общество

Совещание по организации психолого-педагогического сопровождения детей провел Александр Седунов в Опочке

Фото: газета «Красный маяк»

11 марта в Опочке состоялось совещание по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения детей. Участие приняли представители органов местного самоуправления, исполняющие полномочия в сфере образования, пишет газета «Красный маяк».

«В настоящее время психолого-педагогическому сопровождению детей уделяется большое внимание», - добавил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, отметив также, что с 1 января в регионе увеличилось число ставок таких специалисто. К уже существующим 324 добавились еще 304.

Во время совещания Александр Седунов напомнил, что Владимир Путин объявил о доплатах классному руководителю, а правительство прорабатывает дополнительные меры поддержки по психолого-педагогическому сопровождению.

Кроме того, в регионе действуют ресурсные центры по сопровождению образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Один из них есть в Опочке, а новый будет открыт в Порхове.

Говоря о возможностях профессионального образования, Александр Седунов отметил, что в трех колледжах были открыты 15 новых мастерских для повышения квалификации педагогов.

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