Внедрение энергоэффективных проектов обсудил Михаил Ведерников с руководством филиала «Ростелекома»

12:39, 11 марта 2020, ПАИ

Внедрение энергоэффективных проектов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Антоном Годовиковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона

Губернатор обратил внимание инвестора на существовавшие ранее сложности в реализации энергосервисных контрактов, плохое качество некоторых установленных светильников. Ранее в рамках энергосервисного контракта в некоторых муниципалитетах произведена модернизация системы уличного освещения. Только в Пскове заменили более 10 тысяч светильников, создана автоматизированная система мониторинга и управления наружным освещением. В Острове заменено более 1,4 тыс светильников.

Антон Годовиков согласился, что проблемы с поставкой и качеством светильников были, так как один из подрядчиков поставил некачественное оборудование, поэтому его исключили из числа поставщиков. Дополнительные затраты из-за некачественного оборудования компания готова компенсировать.

Стороны также обсудили увеличение подменного фонда светильников в Островском районе. Глава Администрации Пскова Александр Братчиков обратил внимание на некоторые сложности в функционировании системы уличного освещения вне энергносервисного контракта — разрастание деревьев у линий освещения, алюминиевые провода без изоляции, установка дополнительных шкафов управления наружным освещением. Вопрос не входит в зону ответственности «Ростелекома» по контракту, однако имеет отношение к реализации проекта, поэтому Антон Годовиков сообщил, что готов принять участие в решении ситуации.

Он также представил ряд новых проектов, которые могут быть реализованы на территории региона. В их числе — предложения по внедрению систем весогабаритного контроля, автоматического управления движением, монтажу «умных» остановок, цифровизация медицинских учреждений Псковской области.

Михаил Ведерников выразил готовность к продолжению сотрудничества и отметил, что предложения будут проработаны профильными комитетами и управлениями.