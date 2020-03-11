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Общество

Обновленная регистратура великолукской поликлиники заработает с 16 марта

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

С 16 марта будет работать обновленная регистратура в поликлинике Великих Лук. При регистратуре также будет кафе и аптека, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«Регистратура оформлена в соответствии с требованиями к новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь», - рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, отметив, что принципиальным требованием является открытость регистратуры. Вместе с обновлением ушел так называемый «железный занавес» между регистратором и пациентом.

«Все предусмотрено с тем расчетом, чтобы было комфортно для пациентов, - добавила Надежда Рагозина. – Формат открытой регистратуры не решает кадровую проблему, не уменьшает сроки ожидания видов исследования, но минимизирует неудобства пациентов, связанные с ожиданием, и делает пребывание пациента в медорганизации комфортным».

«По новой модели мы постарались сделать регистратуру удобной для пациентов, более коммуникабельной для персонала, - добавила главный врач больницы Елена Никанорова. – Надеюсь, что это улучшит микроклимат общения с пациентами, у людей поднимется настроение и они увидят результат нашего труда».

Также Елена Никанорова добавила, что раньше у людей были жалобы на работу регистратуры и на работу с амбулаторными картами.

«Думаю, сейчас должны жалобы пойти на спад и получить положительные отзывы от наших пациентов», - считает Елена Никанорова.

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