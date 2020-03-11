20 обращений из-за конфликтов в школах поступили в 2019 году в адрес детского омбудсмена Псковской области

14:39, 11 марта 2020, ПАИ

В адрес уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Натальи Соколовой поступили 20 обращений о конфликтах учеников и учителей, а также между самими школьниками. Таковы данные за 2019 год, сообщила Наталия Соколова на пресс-конференции 11 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Соколовой, в 2018 году таких обращений было 13, в этом году — пока только пять. Омбудсмен считает, что сейчас в современном обществе «царит агрессия, нетерпимость, чувство безнаказанности», дети считают, что им «все сойдет с рук», а родители при этом их не разубеждают.

Наталия Соколова высказала предположение о копировании поведения детьми, которое им транслируют социальные сети, к примеру — желание подавить слабого сверстника. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что учитель сегодня воспринимается больше не как источник знаний, наставник и лидер, а «оказыватель услуг». «В этом тоже немалая «заслуга» масс-медиа. Но я не снимаю ответственности и с коллег-учителей, которые позволяют себе грубости, демотивирующие и унизительные слова в адрес учеников», - подчеркнула она.

Наталия Соколова обратила внимание, что сейчас серьёзно снизился возраст участников конфликтов: дети становятся агрессивными уже с детского сада и начальной школы. Детский омбудсмен привела в пример систематическое хамство и рукоприкладство учителя в адрес ученика, который «долго терпел», но в итоге пожаловался и педагога уволили.

«Зачастую инициаторами конфликта становятся родители, которые, защищая своего ребёнка, перегибают палку. А современные дети с трудом умеют ждать, не умеют принимать отказы, не реагируют на слово «нет», родители исполняют любое их требование по первому звуку», - считает Наталия Соколова.