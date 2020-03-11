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Общество

Жители Санкт-Петербурга надели медицинскую маску на Чижика-Пыжика

Фото: Фонтанка.ру

Жители северной столицы решили защитить Чижика-Пыжика от коронавируса и надели на него медицинскую маску. Неизвестные позаботились о бронзовой птице в период гуляющего по миру вируса, передает Фонтанка.ру.

Вероятнее всего, маска была изготовлена вручную. Кто именно решил спасти здоровье памятника, неизвестно, однако буквально через день птица вновь приняла первозданный вид. В пресс-службе Государственного музея городской скульптуры сообщили, что медицинская маска была снята, с памятником все в порядке.

В музее также призвали не делать подобных вещей, поскольку можно не только повредить саму скульптуру, но и получить травмы, спускаясь к ней.

Чижик-Пыжик является работой петербургского архитектора Вячеслава Бухаева и грузинского скульптора Резо Габриадзе. Он появился на Фонтанке в 1994 году. Скульптура размером 11 сантиметров долгое время оставалось самым маленьким памятником в стране, пока в 2013 году не установили лягушку-путешественницу в Томске, размер которой составляет всего лишь 44 миллиметра.

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