В Пскове появится ливневая канализация у дома №15 на улице Технической

15:48, 11 марта 2020, ПАИ

Ведутся проектные работы, которые предусмотрят строительство ливневой канализации на территории парковки у дома №15 на улице Технической в Пскове. Информация об этом прозвучала 11 марта в рамках выезда на округ № 12 депутата гордумы Григория Стороненкова передает корреспондент Псковского агентства информации.

Григорий Стороненков обратил внимание на то, что после окончания строительства дома № 17 на улице Технической уровень благоустройства и площадки у дома стал выше уровня дворовой территория дома № 15 на улице Технической.

Он подчеркнул, что как только пройдут осадки, дорога к школе № 3 будет «как одно большое озеро». «И если мы не решим этот вопрос, то все будет в воде, и детям будет не пройти», — добавил депутат.

Глава Пскова Елена Полонская отметила, что благодаря контрольным выездам вопросы решаются, включая те, которые требуют дополнительного финансирования.