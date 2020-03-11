Более 200 добровольцев из Псковской области зарегистрировались на сайте всероссийского движения «Волонтёры Победы»

16:28, 11 марта 2020, ПАИ

232 добровольца из Псковской области уже зарегистрировались на сайте всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», и цифра эта ежедневно растёт, уточнила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

По ее словам, на самом деле волонтёров в регионе уже порядка полутысячи человек, однако не всем удобно регистрироваться на сайте. «Мы активно работаем с районами, поэтому большая часть работы у нас ведётся через соцсети или через координаторов на местах, и число зарегистрировавшихся псковичей не отражает реального положения дел. К тому же недавно сайт «Волонтёров Победы» обновился, и счётчики обнулились, поэтому те, кто значился в списках до ноября могут пройти перерегистрацию. Оптимально, конечно, чтобы со временем на сайте были зарегистрированы все псковские волонтёры», - уточнила руководитель регионального отделения «Волонтёров Победы».

«Механика такова: вы регистрируетесь на сайте и, во-первых, получаете доступ в личный кабинет с перечнем предстоящих акций и мероприятий, где необходима помощь добровольцев, а, во-вторых, координаторам движения в регионе будет проще о вас узнать и привлечь в команду», - добавила Екатерина Родина.

Всего на сайте движения «Волонтёры Победы» на мероприятия Года памяти и славы подали заявки уже более 50 тысяч добровольцев в возрасте от 14 лет. Эта молодёжь окажет помощь в организации главных мероприятий Года памяти и славы.