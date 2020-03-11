Мосты через ручей на улицах Алехина и Снятной в Пскове приведут в порядок

17:00, 11 марта 2020, ПАИ

В Пскове мосты через ручей на улицах Алехина и Снятной планируется привести в порядок и сделать более безопасными для граждан, в частности, установить на них перила. Такое решение было принято в ходе контрольного выезда депутата Псковской городской Думы по округу №12 Григория Стороненкова 11 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На улице Алехина через мост движется большой транспортный поток и одновременно идут дети в школу. Опасность для детей на мосту возникает в связи с отсутствием ограждений. На улице Снятной «мост» через ручей опустился ниже уровня дорожного полотна, в результате чего проезд стал неудобным для автомобилей.

По словам Григория Стороненкова, этот вопрос нужно решить в текущем году. Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александр Грацкий отметил, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Местный житель рассказал, что в 1990-е силами компании ДСК мост был оборудован бетонными плитами, но когда автомобиль выезжает с него, то может зацепить мост подвеской. По словам мужчины, после встречи с УГХ мост засыпали каменной крошкой, что не решило проблему. Он также попросил убрать пригорок, снять слой грунта и привести мост через ручей в порядок.

Григорий Стороненков заявил, что необходимо выработать техническое решение, добавив, что работы необходимо провести весной.