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Общество

Ремонт улицы Балтийской начался в Острове

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Острове начался ремонт улицы Балтийской в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

К работам приступила подрядная организация ООО «ДорСтройСервис. Уже началась прочистка кюветов и укладка новых водопропускных труб.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На улице Балтийской уложат выравнивающий и верхний слои покрытия из мелкозернистого асфальтобетона и укрепят обочины. На гравийном участке дороги сделают корыто глубиной до 50 см и уплотнят грунт. Основание дороги будет состоять из песка (20 см), песчано-гравийно-щебеночной смеси (25 см) и щебня (5 см).

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Также будут отремонтированы примыкания и съезды к домам. Подрядчик установит сигнальные столбики и нанесет разметку. Стоимость всех работ составила около 12 млн рублей.

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