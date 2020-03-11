0
22:09
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
21:39
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
20:44
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
17:57
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
16:26
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
16:02
Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом
14:39
20 обращений из-за конфликтов в школах поступили в 2019 году в адрес детского омбудсмена Псковской области
Еще новости
Общество

Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

В России сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, пишет «Парламентская газета».

Документ вводит обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности.

Уточняется, что проверка на полиграфе коснётся только новичков, при приеме на работу в Росгвардию, для ныне действующих сотрудников проверка применяется «при переходе на вышестоящую должность».

Отказ от прохождения полиграфа или предоставления информации будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором – для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи будет определять руководство Росгвардии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
11 марта 2020
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
11 марта 2020
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
11 марта 2020
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
11 марта 2020
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом
11 марта 2020
Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом
20 обращений из-за конфликтов в школах поступили в 2019 году в адрес детского омбудсмена Псковской области
11 марта 2020
20 обращений из-за конфликтов в школах поступили в 2019 году в адрес детского омбудсмена Псковской области
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
11 марта 2020
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян

Идет загрузка...