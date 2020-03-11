Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

19:30, 11 марта 2020, ПАИ

В России сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, пишет «Парламентская газета».

Документ вводит обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности.

Уточняется, что проверка на полиграфе коснётся только новичков, при приеме на работу в Росгвардию, для ныне действующих сотрудников проверка применяется «при переходе на вышестоящую должность».

Отказ от прохождения полиграфа или предоставления информации будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором – для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи будет определять руководство Росгвардии.