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Общество

Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта

11 марта начиная с периода 22:00-1:00 в Псковской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра с сохранением в течение суток 12 и 13 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Специалисты МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна. Машину, по их словам, лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража - припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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