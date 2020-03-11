Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты

22:09, 11 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин установил ежемесячную выплату в размере 65 тысяч 619,5 рублей военным и семьям погибших десантников 6-ой роты в 2000 году в Аргунском ущелье Чечни. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, выплаты будут получать военные, проходившие службу в составе 6-ой роты, а также члены семей погибших военных. Отмечается, что размер выплаты каждому члену семьи погибшего военнослужащего будет определяться путем деления суммы выплаты на число членов семьи.

Ежемесячная выплата устанавливается с 1 марта 2020 года. Согласно указу, до конца марта правительство должно установить источники и порядок финансирования, а также порядок назначения и осуществления выплат.

6-я рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

1 марта 2020 года президент России Владимир Путин прилетел в Псков и принял участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия подвига воинов-десантников 6-ой роты, героически погибших при выполнении боевой задачи в Чечне.