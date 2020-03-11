«Тотальный диктант» пройдет в Псковской области 4 апреля

22:43, 11 марта 2020, ПАИ

4 апреля в Псковской области напишут очередной «Тотальный диктант». Акция по проверке грамотности в 2020 году пройдёт в регионе уже в седьмой раз.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, автором тотального текста является русский писатель Андрей Геласимов. Текст будут посвящен истории жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения её уровня и развития культуры грамотного письма.

Данное мероприятие проходит ежегодно, начиная с 2004 года, и сегодня охватывает многие страны мира. Оно представляет собой добровольный диктант для всех желающих проверить знание русского языка и уровень своей грамотности.

В этом году 11 марта стартовал третий автопробег «Тотального диктанта», который пройдет через пять стран, чтобы передать статус столицы акции от Таллина Санкт-Петербургу. Автомобили компании ГАЗ стартовали от Котла культуры в Таллине, чтобы за три недели преодолеть 4 тысячи 253 километра и посетить 14 городов. По итогам путешествия будет создана новая книга «Тотальные истории».

В 2019 году в Пскове «Тотальный диктант» написали 286 человек, 33 – на «отлично».