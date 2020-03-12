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Общество

Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево

Площади в сербском городе Панчево в 20 километрах от Белграда присвоено имя советского военачальника, Героя Советского Союза Василия Маргелова. Такое решение принял городской совет, сообщает телеканал «Звезда».

Идея присвоить площади имя советского военачальника появилась в сентябре 2019 года. С инициативой выступило общество сербско-русской дружбы «Cлaвянская уния». «Мы изучали историю освобождения нашего города и узнали, что его освобождала дивизия Маргелова, на тот момент генерал-майора. Мы подумали, что справедливым будет увековечить его имя», - рассказал председатель общества Роберт Ресанович.

В Пскове, Москве, Таганроге и других российских городах есть улицы, которым присвоено имя Василия Маргелова. Также имя генерала можно встретить на улицах Минска и Витебска. Площадь имени Маргелова есть в Рязани. Площадь в сербском городе Панчево стала первой за пределами России.

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