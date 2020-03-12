В Псковской области проиндексируют выплаты на детей

10:48, 12 марта 2020, ПАИ

Большой пакет социальных мер поддержки проиндексируют в Псковской области. Вопрос внесения соответствующих поправок обсуждался 12 марта на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В целом увеличение запланировано на 3 процента. В перечень включены денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям в размере 5730 рублей, ежемесячное пособие на ребенка - 242 рубля, ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления: реабилитированным лицам 1654 рубля, лицам, признанным пострадавшими от политический репрессий, 1654 рубля. Увеличиваются выплаты многодетным семьям: ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка - 398 рублей; ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления - 1145 рублей; компенсация за приобретение месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных учреждений - 85 рублей.

Затронет индексация и выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

единовременное денежное пособие при первичном трудоустройстве, в случае призыва на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, при рождении ребенка - 2060 рублей; ежемесячное денежное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет при предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам – 2060 рублей.

Размер денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) и приемному родителю составит: на ребенка от 0 до 1 года - 9165 рублей; на ребенка от 1 года до 3 лет - 9200 рубля; на ребенка от 3 до 7 лет - 10159 рублей; на ребенка от 7 до 12 лет - 11475 рублей; на ребенка от 12 до 18 лет - 12269 рублей.

Ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области» - 366 рублей.

Индексация предусмотрена с 1 января 2020 года, то есть граждане получат доплаты к ранее полученным средствам.

Члены комитета вопрос одобрили. Он будет включен в повестку дня сессии, которая пройдет 12 марта.