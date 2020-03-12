Поправки в бюджет региона согласовал профильный комитет Псковского облсобрания

11:59, 12 марта 2020, ПАИ

Поправки в областной бюджет на 2020 год и ближайшую двухлетку согласовал комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 12 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова сообщила, что предложенные поправки предусматривают, прежде всего, принятие на план федеральных средств – 653 млн рублей.

Она рассказала, что почти все федеральные деньги направляются на обеспечение дорожной деятельности. Так, 100 млн рублей пойдут на продолжение строительства Северного обхода, 331,7 млн рублей – на ремонт моста через реку Шелонь, а 188,7 млн рублей – на реконструкцию цепных мостов в Острове.

Кроме этого, отмечается рост собственных доходов – сделать повышающий прогноз на 90 млн рублей позволило перевыполнение плана поступлений по налогу на доходы физических лиц. Людмила Павлова пояснила, за счёт этих средств выделяются дополнительные 25 млн рублей на покупку квартир для медицинских работников. Ранее с предложением найти средства на эти цели к главе региона обращались депутаты фракции «Единая Россия».

Также в поправках к бюджету учтены переходящие остатки средств, неиспользованных в 2019 году, и обязательства региона по софинансированию федеральных средств. Предусмотрены областные средства на реконструкцию улицы Поземского в областной столице, ремонтно-реставрационные работы детской музыкальной школы № 1 в Пскове, строительство детских дошкольных учреждений в Пскове и Псковском районе.