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Общество

В Белоруссии ограничили массовые мероприятия с международным участием

В Белоруссии ввели ограничения на проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Как пишет ТАСС, ограничения будут действовать до 6 апреля.

В Минздраве Белоруссии подчеркнули, что основной задачей является снижение риска завоза коронавируса из других стран.

С 12 марта в Белоруссии ведется мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

Число пациентов в Белоруссии, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 21.

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