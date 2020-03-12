В Белоруссии ограничили массовые мероприятия с международным участием

23:00, 12 марта 2020, ПАИ

В Белоруссии ввели ограничения на проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Как пишет ТАСС, ограничения будут действовать до 6 апреля.

В Минздраве Белоруссии подчеркнули, что основной задачей является снижение риска завоза коронавируса из других стран.

С 12 марта в Белоруссии ведется мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

Число пациентов в Белоруссии, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 21.