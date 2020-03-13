Проект Центробанка по развитию финансовой грамотности поддержало правительство России

07:21, 13 марта 2020, ПАИ

Мандат на развитие финансовой грамотности получил Банк России. Как пишет газета «Известия», проект соответствующих поправок в закон о Центральном банке одобрили правительство и профильный комитет Госдумы, после чего документ внесли в нижнюю палату парламента.

Одним из направлений продвижения финансовой грамотности станет геймификация. «Люди сейчас очень любят играть: и маленькие, и взрослые, и даже бабушки с дедушками. Поэтому мы интегрируем финграмотность в приложения игрового типа. Например, работали с Castle Quiz — это викторина, где ты соревнуешься либо с другим человеком, либо с машиной», – сообщил руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Также банк намерен продолжить работу с Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы интегрировать финансовое просвещение в образовательные программы.