Из-за распространения коронавируса в Эстонии объявили чрезвычайное положение

09:43, 13 марта 2020, ПАИ

В Эстонии объявлено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 1 мая, передает РИА Новости.

Общее количество заразившихся коронавирусом в стране достигло 27 человек. С 16 марта все учебные заведения страны будут переведены на дистанционное обучение. Во всех школах, гимназиях, училищах и университетах 13 марта пройдет инфодень, в рамках которого дадут указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.

До 1 мая также закрываются кинотеатры и музеи, отменены театральные представления, спортивные состязания, конференции и концерты. Проведение общественных мероприятий запрещено.

В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса. При въезде в страну люди должны будут заполнить анкету, чтобы появилась возможность установить, где они находились, посещали ли страны, в которых неблагополучна ситуация с коронавирусом. В аэропортах и портах также будут требовать заполнять анкеты.

Высоким и средним риском заражения отличаются Китай, Италия, Иран, Южная Корея. Граждане Эстонии и иностранцы, прибывающие из этих стран и регионов, должны находиться на карантине в течение 2 недель.