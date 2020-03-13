Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта
Руководитель ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст станет гостем прямого эфира в проекте ПАИ-live 13 марта. Обсудить планируется вопросы организации вывоза мусора, монтажа контейнерных площадок, сортировки отходов.
Поговорим и о претензиях Федеральной антимонопольной службы к компании, обвинениях в сговоре с подрядчиками.
Начало эфира — 12:00.
Свои вопросы можно оставлять уже сейчас в чате проекта — здесь >>>.