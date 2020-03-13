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Общество

Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта

Руководитель ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст станет гостем прямого эфира в проекте ПАИ-live 13 марта. Обсудить планируется вопросы организации вывоза мусора, монтажа контейнерных площадок, сортировки отходов.

Поговорим и о претензиях Федеральной антимонопольной службы к компании, обвинениях в сговоре с подрядчиками.

Начало эфира — 12:00.

Свои вопросы можно оставлять уже сейчас в чате проекта — здесь >>>.

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