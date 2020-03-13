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Общество

Всероссийскую минуту молчания объявят 22 июня

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о ежегодном проведении всероссийской минуты молчания в День памяти и скорби (22 июня), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Минута молчания будет объявляться в 12:15 по московскому времени — в это время вышло в эфир обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии и начале Великой Отечественной войны.

Закон вступит в силу уже в 2020 году.

75 лет со дня окончания войны отметят в этом году. В Пскове готовится обширная программа, будет оказана адресная помощь ветеранам. 

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