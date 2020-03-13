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Общество

Сергей Пайст о штрафе от УФАС: Это негативно скажется на деятельности компании

Сергей Пайст

Директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст в эфире ПАИ-live прокомментировал ситуацию со штрафами в адрес компании со стороны регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Претензии, напомним, касаются сговора «Экопрома» с подрядчиками.

«Безусловно, это огромные деньги, примерно равные среднемесячному сборы платы со всего региона. И самое главное — это первый случай в стране, когда в рамках реализации первого года реформы регоператор подвергается штрафным санкциям со стороны контролирующих органов. Псковская область любит отличаться всевозможными ситуациями... Это прецедент», - отметил он.

По словам Сергея Пайста, с точки зрения финансовых и бизнес-подходов такие суммы штрафных санкций «крайне негативно скажутся на деятельности компании». «Посмотрим, еще судебное разбирательство идет», - добавил он.

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