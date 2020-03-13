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Общество

135 млн рублей задолжали жители Псковской области за услуги по вывозу мусора

Сергей Пайст

135 млн рублей задолжали жители Псковской области за услуги по вывозу мусора, сообщил в эфире ПАИ-live директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области, Сергей Пайст.

Суммарно компания не дополучила 165 млн рублей за предоставленные услуги по обращению с ТКО, 135 из которых - долги физических лиц. «По физическим лицам работаем с помощью судебных приказов. Ежемесячно в работе находится порядка 100 таких приказов», - уточнил руководитель компании.

Директор ООО «Экопром» привёл в пример ситуацию, когда контейнер, расположенный на расстоянии более чем в 150 метров от дома, становится причиной и отговоркой, чтобы не платить за вывоз отходов. 

Сергей Пайст отметил, что средний сбор платы за услуги регоператора с физлиц в 75% - «неплохая средняя цифра на фоне общероссийских показателей». До конца года собираемость планируется довести до 85%.

«По юридическим лицам среднемесячный сбор составляет порядка 86%. Часто бывают, что юр ица граничат с жилыми домами и отходы складируют на общедоступных площадках дворов, а за них платит население, - обратил внимание на несправедливость Сергей Пайст. - К тому же мы знаем, что платежи от населения  идут с задержкой в среднем до двух-трех месяцев. Пытаемся найти пути решения этой ситуации».

 

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