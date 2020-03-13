Услугой по вывозу мусора до конца года планируется обеспечить всех жителей Псковской области

12:42, 13 марта 2020, ПАИ

Услугой по вывозу мусора до конца года планируется обеспечить всех жителей Псковской области. Об этом в эфире ПАИ-live сказал директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области, Сергей Пайст.

«Планируем до конца года доехать до всех нас пунктов, где фактически находится население», - отметил он.

До начала реформы всего 303 населенных пункта были охвачены услугой по вывозу мусора, сегодня их число достигло 2100. «То есть порядка 575 тысяч жителей региона - более 80% населения - услугу получают», - уточнил Сергей Пайст.