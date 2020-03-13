Регоператор по обращению с ТКО: Мы готовы организовывать уроки экопросвещения в школах

12:51, 13 марта 2020, ПАИ

«Мы готовы организовывать уроки экопросвещения в школах», - заявил в эфире ПАИ-live директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области, Сергей Пайст.

«У нас было несколько мероприятий образовательного направления в 2019 году, и мы всегда готовы откликаться на такие предложения, готовы взаимодействовать с управлением образования, чтобы организовывать уроки экопросвещения», - отметил он.

Сергей Пайст рассказал также, что одна из общественных организаций Пскова во взаимодействии с «Экопромом» готова системно организовывать подобные уроки в школах с 1 сентября.

По его словам, сотрудники компании готовы рассказать о том, как сортируется и перерабатывается мусор, что такое несанкционированная свалка, какой вред она наносит окружающей среде.

«Кроме того, в прошлом году мы с ОНФ и местными жителями провели несколько мероприятий по ликвидации таких вот свалок. Это позитивный и правильный проект. Если в этом году будет возможность провести подобные акции, мы, безусловно, готовы в них участвовать», - подытожил Сергей Пайст.