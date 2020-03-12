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Руководитель псковского профсоюза работников образования: Обновленная Конституция должна быть надежной и современной

«Безоговорочную» поддержку высказала поправкам к Конституции председатель областного профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Конституция, которая была раньше, она принята в определенных экономических и политических условиях, - отметила Наталья Горбачева. – Конституция должна быть живым организмом и отражать жизнь нашей страны, народа».

Предлагаемые положения очень важны для профсоюзного движения, сказала она, поскольку в Конституции будет рассматриваться вопрос о социальном партнерстве.

«Это очень важно для нашей страны. Работники и работодатели будут не просто знать, они будут уверены в том, что они делают общее дело на благо Родины», - уверена Наталья Горбачева.

Поправки так или иначе коснутся всей страны в целом и каждого региона по отдельности.

«Псковская область - особенная, поскольку после развала Советского Союза тут практически не осталось своей промышленности, а наше население обслуживает границу, которая проходит со странами НАТО, - рассказала Наталья Горбачева, отметив, что если люди начнут уезжать, то «ничего не останется». – Очень важно, что в Конституции рассматривается вопрос о зарплате, о квалифицированном и неквалифицированном труде, а также поправки, касающиеся детей, нацеленные на повышение рождаемости».

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