О своём визите в образовательный центр «Сириус» расскажет врио ректора ПсковГУ в эфире ПАИ-live

09:00, 15 марта 2020, ПАИ

Врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина станет гостьей прямого эфира ПАИ-live 16 марта в 10:30.

Речь пойдёт о недавнем визите Натальи Ильиной в образовательный центр «Сириус» в Сочи, где она вместе с коллегами проводила занятия по биологии с одарёнными детьми со всей страны. Врио ректора ПсковГУ имеет степень доктора биологических наук и является специалистом по микробиологии.

Свои вопросы гостье ПАИ-live можно задать здесь >>>.