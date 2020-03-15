О своём визите в образовательный центр «Сириус» расскажет врио ректора ПсковГУ в эфире ПАИ-live
Врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина станет гостьей прямого эфира ПАИ-live 16 марта в 10:30.
Речь пойдёт о недавнем визите Натальи Ильиной в образовательный центр «Сириус» в Сочи, где она вместе с коллегами проводила занятия по биологии с одарёнными детьми со всей страны. Врио ректора ПсковГУ имеет степень доктора биологических наук и является специалистом по микробиологии.
Свои вопросы гостье ПАИ-live можно задать здесь >>>.