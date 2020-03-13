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Общество

Россия ввела ограничения на регулярные авиаперелеты в страны Европы, Норвегию и Швейцарию

Временное ограничение на регулярные авиарейсы со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией вводится с 16 марта Россией. Исключения будут сделаны для рейсов из Москвы в столицы этих стран и обратно, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В случае с сохраняемыми рейсами речь идет о тех, которые осуществляются через международных аэропорт Шереметьево. Ограничение вступит в силу с 00:00 по московскому времени 16 марта.

Такое решение принято «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России», отметили в штабе.

При этом чартерные рейсы сохранятся, но доставлять они будут в иностранные государства граждан этих стран, а обратными рейсами — россиян. Такая форма транспортного сообщения сохранится «до полного вывоза указанных граждан в их страны».

Ранее ограничения на перелеты были введены для рейсов с Китаем, Южной Кореей и Ираном, Германией, Испанией, Италией и Францией.

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